В среду вечером в Москве ожидается ледяной дождь

СЕГОДНЯ 14:26 2018-03-14T14:26:41+03:00

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Вечером в среду, 14 марта, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщил центр погоды «Фобос», в столице может пойти ледяной дождь. Отмечается, что погода испортится во второй половине дня после 15 часов.

К вечеру вырастет вероятность выпадения осадков смешанной фазы, возможен ледяной дождь. По данным специалистов, ближе к полуночи такой дождь сменится мокрым снегом.

В четверг, 15 марта, метеорологи прогнозируют усиление осадков и наступление похолодания, которое в Гидрометцентре назвали «январской стужей». Возможен сильный снегопад.

Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. В столице и области прогнозируется шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.