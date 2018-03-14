Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с назначением на пост канцлера Германии
Президент России Владимир Путин направил своей коллеге федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поздравительную телеграмму по случаю ее переизбрания на пост руководителя немецкого государства.
В своем поздравлении российский лидер выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя сверхдержавами на всех уровнях, включая политические и экономические аспекты.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера Федеративной Республики Германия", — говорится в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы Кремля.
Российский лидер особо подчеркнул необходимость более плотного сотрудничества между Россией и Германией на международной арене, и пожелал Ангеле Меркель, а также всем членам нового федерального правительства Германии благополучия, успехов крепкого здоровья.
Стоит отметить, что Меркель у руля Германии с 2005 года. И это для нее уже четвертый срок подряд. Кандидатуру Ангелы Меркель на высший пост в стране выдвинул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По итогам голосования 14 марта за нее отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов. Церемония утверждения старой-новой бундес-канцлерин прошла в президентской резиденции - дворце Бельвю в Берлине.