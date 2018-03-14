ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ* в Калужской области

СЕГОДНЯ 14:31 2018-03-14T14:31:46+03:00

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В среду, 14 марта, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании в Калужской области четверых участников «спящей ячейки» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Речь идет о жителях Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы уточнили, что возглавлял группу исламистов эмиссар международной экстремистской организации, прошедший боевую подготовку в Сирии.

«В Калужской области задержаны четверо участников "спящей ячейки" исламистов, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации (МТО), прошедшим боевую подготовку на территории Сирии в составе МТО "Исламское государство" и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФСБ.

Также там отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим личности задержанных пока не разглашаются.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 13 марта, ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ из Москвы на Ближний Восток. Тогда были задержаны 60 членов этнической преступной группировки.