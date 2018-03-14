2018-03-14T14:32:34+03:00
В мире

Американский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с делом Скрипаля

Политический истеблишмент США продолжает выдвигать необоснованные и безответственные обвинения в адрес Москвы
Денис СУХОВ
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Американский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с делом СкрипаляАмериканский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с делом СкрипаляФото: REUTERS
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Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй касательно дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обличает «жестокие и разрушительные» действия России во всем мире. Такое мнение выразил член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес.

«Заявление премьер-министра Мэй ещё раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всём мире должны повлечь за собой реальные последствия», - считает сенатор-демократ.

Парламентарий уверен, что Россию необходимо объявить государством-спонсором терроризма, а также применить в отношении Москвы санкции в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием.

«Администрация Трампа объявила Северную Корею государством — спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна рассмотреть, может ли это определение быть применено к России», - заключил Менендес.

Призыв американского сенатора внести Россию в список «спонсоров терроризма» уже прокомментировали в Совете Федерации.

«Дело в том, что американцы поддерживают «Джабхат ан-Нусру» (запрещена в РФ) и ряд террористических группировок в Сирии, они сами давно должны находиться в этом списке. Пугать Россию подобными вещами не стоит. Без России бороться с мировым злом, каким является терроризм, невозможно. Россия зарекомендовала себя не на словах, а на конкретных делах на Ближнем Востоке — как она может противостоять терроризму», - заявил Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу RT.

Джабаров рекомендовал США содействовать нормальному расследованию инцидента в британском Солсбери и «не торопиться с выводами».

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер Великобритании выступила с отчетом о ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, следствие установило, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Глава британского кабмина добавила, что Москва «весьма вероятно» может быть вовлечена в произошедшее.

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