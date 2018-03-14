2018-03-14T14:47:45+03:00
Москва

Собянин: власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города

По словам столичного мэра, в настоящее время достаточно таких мер, как платная парковка и новая организация движения
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Роман ЗЛОБИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют вводить платный въезд в центр столицы.

"По поводу платного въезда — мы пока не планируем, введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно", — сказал Собянин на форуме "Россия — страна возможностей".

Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что после введения платных парковкок и новой организации движения "центр внутри Садового кольца поехал быстрее". При этом, по его словам, речь о введении платного въезда в центр пока не идет.

Ранее Собянин не раз отвергал возможность введения платного въезда в центр Москвы. Он заявлял, что ситуация на столичных дорогах значительно улучшилась с введением платных парковок. По его словам, на отдельных участках в зоне платных парковок могут быть увеличены тарифы.

"Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос, и для того чтобы встать на парку приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок) загрузка не превышала 80%", — говорил Собянин, передает "Интерфакс".

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