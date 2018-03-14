2018-03-14T14:50:43+03:00
Политика

Песков: Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля

Однако, по словам пресс-секретаря российского лидера, Москва остается открытой для сотрудничества в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не занимается расследованиями, поэтому не может выдвигать предположения о том, кто стоит за покушением на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это не наше дело - высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», - цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера также заявил, что Москва остается открытой для сотрудничества в расследовании дела об отравлении бывшего шпиона. При этом он подчеркнул, что РФ не имеет никакого отношения к инциденту со Скрипалем.

Напомним, в минувший понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила нашу страну в причастности к покушении на экс-полковника ГРУ. Кроме того, она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. Причем, по словам Мэй, если разъяснения РФ не удовлетворят британские власти, то Лондон начнет обсуждение новых санкций в отношении нашей страны.

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