2018-03-14T14:52:05+03:00
В мире

Эрдоган надеется на взятие сирийского Африна к вечеру среды

Президент Турции заявил об уничтожении 3,5 тысяч «террористов» в ходе военной операции Анкары
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что один из центров курдского сопротивления на севере Сирии, город Африн, будет взят турецкими войсками к вечеру текущего дня.

«В рамках проведения операции «Оливковая ветвь» в Африне нейтрализовано 3 тыс. 444 террориста. Мы подошли еще ближе к (городу) Африну, надеюсь, что к вечеру Африн падет», - заявил Эрдоган, выступая в среду в Анкаре.

Как сообщал сайт «КП», 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в курдском кантоне Африн на севере Сирии. Анкара стремится очистить регион от вооруженных формирований курдского ополчения, которые считает террористическими.

Ранее генеральный штаб ВС Турции объявил, что с 12 марта одноименный город и административный центр Африна находится в окружении турецких войск и отрядов союзной им «Сирийской свободной армии».

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