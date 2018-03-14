Киевский суд возобновил дело о миллиардных хищениях Турчинова

СЕГОДНЯ 15:08 2018-03-14T15:08:24+03:00

Помимо незаконного вывода за рубеж $1 млрд из "Родовид-банка", секретарю Совета безопасности Украины предстоит ответить за давление на СМИ

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Национальному антикоррупционному бюро Украины не удалось «отмазать» секретаря Совета нацбезопасности Незалежной Александра Турчинова по делу об участии его в выводе в офшор почти $1 млрд из "Родовид-банка". Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора страны Ренат Кузьмин.

По слова Кузьмина, 14 марта Соломенский районный суд украинской столицы своим решением постановил возобновить приостановленное ранее следствие в отношении украинского чиновника.

"НАБУ попыталось «отмазать» Турчинова. И им это не удалось. Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", - написал Кузьмин в Facebook.

Для пущего подтверждения своих слов бывший зам генпрокурора Незалежной приложил к публикации сканы документов вынесенного решения.

В 2017 году у украинского следствия возникли подозрения о причастности главы СНБО Украины Александра Турчинова к хищениям и выводам в офшоры части уставного капитала «Родовид-банка» на сумму в 1 млрд долларов.

Однако НАБУ, провело проверку и, не найдя в произошедшем вины чиновника, потребовало от следствия прекратить дело. Сам Турчинов, со слов Кузьмина, пригрозил украинским СМИ не распространять информацию по данному делу. В противном случае любое медиа рисковало быть уличенным в «работе на Кремль».

"Теперь же суд обязал следствие возбудить еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", - добавил Кузьмин.