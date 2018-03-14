Великобритания созывает Совбез ООН по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-14T15:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 марта, в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили о созыве экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве, Лондон намерен проинформировать членов СБ о расследовании покушения на экс-шпиона.

«Великобритания призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», - говорится в официальном Twitter МИД Соединенного Королевства.

Как ожидается, заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. А чуть позднее выяснилось, что обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. Причем в минувший понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила РФ в якобы причастности к покушении на экс-полковника ГРУ.