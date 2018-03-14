2018-03-14T15:23:08+03:00
В мире

Посольство РФ в Великобритании получает письма в поддержку дипломатов в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля»

Однако в представительство приходит немало сообщений, полных ненависти и угроз
Денис СУХОВ
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Посольство РФ в Великобритании получает письма в поддержку дипломатов в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля»Посольство РФ в Великобритании получает письма в поддержку дипломатов в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля»Фото: REUTERS
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Посольство РФ в Великобритании получает множество сообщений, полных ненависти и угроз из-за ситуации вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако еще больше писем приходит дипломатам со словами поддержки.

«Мы получаем угрозы и ненавистные сообщения, но ещё больше замечательных писем поддержки. Спасибо, друзья!», - говорится в сообщении посольства.

twitter.com/RussianEmbassy

twitter.com/RussianEmbassy

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

По словам главы британского правительства, следствие установило, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Мэй также добавила, что Москва «весьма вероятно» может быть причастна к случившемуся.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Лондоном в случае, если получит доступ к материалам расследования и собранным на месте происшествия образцам отравляющего вещества, как этого требуют международные соглашения.

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