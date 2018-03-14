2018-03-14T15:27:42+03:00
Экономика

За 2017 год Google заблокировал 3,2 млрд опасных рекламных объявлений

Ссылки вели на вредоносные сайты и программы, а также нарушали другие правила компании
Алексей КАРЕЛИН
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Google удаляет по 100 некачественных объявлений в секунду.Google удаляет по 100 некачественных объявлений в секунду.Фото: REUTERS
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Google отчитался о борьбе с недобросовестными рекламщиками и контентом. Компания удаляет по 100 некачественных объявлений в секунду. Всего за 2017 год Google удалил 3,2 млрд «некачественной» рекламы до того, как она успела навредить пользователям.

Компания удалила 400 тысяч вредоносных сайтов, 79 млн объявлений, которые вели на вредоносные ресурсы, 66 млн объявлений с призывом кликнуть рекламу и 48 млн объявлений, отсылающих к вредоносным приложениям.

За прошлый год компания выплатила издателям $12,6 млрд. Google подчеркивает, что для сотрудничества необходимо соблюдать установленные требования. За их нарушения в 2017 году удалила 320 тысяч издателей из списка своих партнеров, занесли в «черный список» 90 тысяч сайтов и 700 тысяч мобильных приложений, говорится в официальном блоге Google.

Чтобы улучшить качество рекламы и в целях борьбы с мошенничеством, Google ввел за прошлый год 28 новых рекламных требований и 20 новых правил в отношении издателей. Среди них - запрет рекламы криптовалют и бинарных опционов, передает сайт kp.ru.

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