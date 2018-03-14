Украина объявила в розыск бывшего мужа Максаковой
Не дождавшись решения России о выдаче бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина украинскому правосудию, которого подозревают в убийстве экс-депутата госдумы Дениса Вороненкова, следствие решило действовать самостоятельно, и объявило его в международный розыск.
"Тюрин объявлен в розыск 14 марта в связи с тем, что российская сторона не ответила на запрос Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах.
По словам источника, документы в Интерпол для объявления Владимира Тюрина в международный розыск будут поданы уже в самое ближайшее время.
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киеве год назад. Убийца Павел Паршов был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице не приходя в сознание.
Осенью 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию доподлинно известно, что заказчиком убийства является бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин. После чего следствие направило в Генпрокуратуру РФ официальный запрос с требованием экстрадировать Тюрина на Украину для совершения с нем следственных действий.