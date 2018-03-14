2018-03-14T15:36:00+03:00
Политика

Киев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против России

В ней незалежная намерена перечислить все «преступления против украинских граждан»
Дарья ИВАШКИНА
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Киев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против РоссииКиев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 14 марта, появилась информация о намерении Киева подготовить в международные суды единую жалобу против России. По словам представителя президента страны в Верховной раде Ирины Луценко, в этой жалобе незалежная планирует перечислить все «преступления против украинских граждан», а также имущественные претензии Киева к Москве.

«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой <...> против России» - сказала Луценко в эфире местных СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее власти Украины подали несколько межгосударственных исков против нашей страны, в частности, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и в Донбассе и «с нарушением там прав человека». Между тем стоит отметить, что МИД РФ уже не раз опровергал все озвученные Киевом обвинения.

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