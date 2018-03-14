Киев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против России
В среду, 14 марта, появилась информация о намерении Киева подготовить в международные суды единую жалобу против России. По словам представителя президента страны в Верховной раде Ирины Луценко, в этой жалобе незалежная планирует перечислить все «преступления против украинских граждан», а также имущественные претензии Киева к Москве.
«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой <...> против России» - сказала Луценко в эфире местных СМИ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее власти Украины подали несколько межгосударственных исков против нашей страны, в частности, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и в Донбассе и «с нарушением там прав человека». Между тем стоит отметить, что МИД РФ уже не раз опровергал все озвученные Киевом обвинения.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»