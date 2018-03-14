На Украине запретили ввоз минеральных удобрений из России

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-14T18:22:43+03:00

Запрет на минудобрения из России Украина ввела временно ради защиты сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украина ввела временный запрет на российский импорт минеральных удобрений из антидемпинговых соображений. Об этом сообщил 14 марта на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

«Что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение», - сказал Гройсман.

Инициатором запрета на заседании выступил глава МВД Арсен Аваков, рассказывают украинские СМИ. Такой мерой правительство желает защитить сельхозпроизводителей Украины от сезонного колебания цен.

В России к запрету были готовы. Еще 2 марта в Минпромторге сказали, что Россия найдет других торговых партнеров, если Украина заблокирует импорт. Как рассказали в Минпромторге, за 2017 год Россия поставила Украине 3,2 млн тонн минеральных удобрений на почти $730 млн, почти на $1 млн больше предыдущего периода.