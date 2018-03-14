2018-03-14T15:51:13+03:00
Экономика

Объем выданных в феврале в РФ ипотечных кредитов вырос вдвое

За месяц таких кредитов выдали на 200 млрд рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Российский рынок ипотеки в феврале поставил новый рекордРоссийский рынок ипотеки в феврале поставил новый рекордФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В феврале 2018 года российские банки выдали ипотечные кредиты на 200 млрд рублей. Этот объем в два раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

"В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тысяч кредитов на сумму более 200 млрд рублей - в два раза выше уровня февраля 2017 года", - сообщает аналитический центр "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Банк России ранее сообщал, что в феврале 2017 года размер ипотечных кредитов составил 103,6 миллиарда рублей. По данным регулятора, объем выдачи ипотеки за январь этого года достиг 148,3 млрд рублей. А за два месяца 2018 года в России выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей.

По прогнозам "ДОМ.РФ", всего в текущем году выдадут 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5-2,7 трлн рублей.

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