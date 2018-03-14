2018-03-14T15:51:27+03:00
Политика

Досрочное голосование на Бали пройдет 16 марта

Посольство России в Индонезии организует доставку желающих поддержать одного из кандидатов в президенты нашей страны
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«16 марта состоится досрочное голосование на острове Бали. Приглашаем Вас принять участие», – говорится в сообщении посольства России в Индонезии на официальной странице в Twitter.

К месту проведения выборов будут организованы автобусы из Убуда, Куты и Семиньяка. Время выезда транспорта зависит от населенного пункта (в основном с 9.00 до 12.00), обратно автобусы проследуют через час после прибытия к Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Автобусы начинают ожидать пассажиров за 30 минут до отправления. Телефон «горячей линии» доступен с 14 по 19 марта: +62 878-892-064-27.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посол РФ предупредил Великобританию об ответных мерах на высылку российских дипломатов
Строители пообещали Путину открыть Крымский мост досрочно
Политолог: карательные шаги Мэй не нанесут ущерба России
Евросоюз намерен обновить визовую политику
Порошенко возмутился приездом Путина в Крым
Лавров заявил, что Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску
Мэй: Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией
Русский друг поделился воспоминаниями о Хокинге
Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за дела «Скрипаля»
Объем выданных в феврале в РФ ипотечных кредитов вырос вдвое
Экономическая война с РФ и высылка российских дипломатов: британские СМИ рассказали, какие меры может принять Лондон в отношении Москвы
СМИ: Российский посол вызван в МИД Великобритании
Киев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против России
Украина объявила в розыск бывшего мужа Максаковой