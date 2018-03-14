Досрочное голосование на Бали пройдет 16 марта

СЕГОДНЯ 15:51 2018-03-14T15:51:27+03:00

Посольство России в Индонезии организует доставку желающих поддержать одного из кандидатов в президенты нашей страны

Изменить размер текста: A A

«16 марта состоится досрочное голосование на острове Бали. Приглашаем Вас принять участие», – говорится в сообщении посольства России в Индонезии на официальной странице в Twitter.

К месту проведения выборов будут организованы автобусы из Убуда, Куты и Семиньяка. Время выезда транспорта зависит от населенного пункта (в основном с 9.00 до 12.00), обратно автобусы проследуют через час после прибытия к Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Автобусы начинают ожидать пассажиров за 30 минут до отправления. Телефон «горячей линии» доступен с 14 по 19 марта: +62 878-892-064-27.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).