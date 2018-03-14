2018-03-14T16:19:44+03:00
Политика

Порошенко возмутился приездом Путина в Крым

Украинский президент назвал рабочий визит российского лидера на полуостров «опасной провокацией»
Евгений ЧЕРНЕНКО
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14 марта президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Крым14 марта президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в КрымФото: REUTERS
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Крым 14 марта ожидаемо вызвала истерику нынешних киевских властей. Для которых визиты представителей высшего российского руководства на полуостров традиционно повод еще раз прокричать на весь мир про «страну-агрессора».

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александром ван дер Белленом, назвал посещение Путиным Крыма и Севастополя в преддверии президентских выборов в России «опасной провокацией».

«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин прямо перед выборами специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь», — заявил Порошенко.

Петр Порошенко пригрозил, что Украина будет всеми силами препятствовать проведению выборов на «незаконно оккупированной территории Крыма». А также призвал все мировые державы не признавать итогов голосования на выборах президента РФ в Крыму.

Все же наблюдатели, которые будут присутствовать на избирательных участках на полуострове, а также организаторы выборного процесса, будут, со слов украинского лидера, привлечены к ответственности, в том числе путем введения санкций.

14 марта президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Крым. Он посетит строящийся терминал нового аэропорта в Симферополе. После чего отправится в Севастополь, где проведет несколько встреч с местными общественниками и примет участие в митинге, посвященном годовщине воссоединения полуостров с Россией в 2014 году.

Выборы президента России пройдут в ближайшее воскресенье 18 марта.

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