Лавров заявил, что Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску

СЕГОДНЯ 16:17 2018-03-14T16:17:48+03:00

По словам главы МИД РФ, у Москвы нет оснований сомневаться в намерении Вашингтона закрепиться в Сирии надолго и способствовать развалу республики

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Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску со стороны международной коалиции, возглавляемой ими. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР», - сказал Лавров в среду, 14 марта.

Он отметил, что предостережение было сделано по всем каналам.

"Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия", - подчеркнул министр.

Лавров выразил надежду, что "эти безответственные планы не будут реализованы", передает ТАСС.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона готова нанести удар по Сирии, если ООН не изменит ситуацию в районе Восточная Гута.