2018-03-14T16:17:48+03:00
Политика

Лавров заявил, что Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску

По словам главы МИД РФ, у Москвы нет оснований сомневаться в намерении Вашингтона закрепиться в Сирии надолго и способствовать развалу республики
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску со стороны международной коалиции, возглавляемой ими. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР», - сказал Лавров в среду, 14 марта.

Он отметил, что предостережение было сделано по всем каналам.

"Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия", - подчеркнул министр.

Лавров выразил надежду, что "эти безответственные планы не будут реализованы", передает ТАСС.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона готова нанести удар по Сирии, если ООН не изменит ситуацию в районе Восточная Гута.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией
Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"
Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом
Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"
ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию
Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России
Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"
Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"
"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%
Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным