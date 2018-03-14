Посол РФ предупредил Великобританию об ответных мерах на высылку российских дипломатов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-03-14T16:33:51+03:00

В представительстве охарактеризовали действия Лондона в ситуации вокруг «дела Скрипаля» как «необоснованные и недальновидные»

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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко предупредил Лондон об ответных мерах на высылку российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Яковенко подчеркнул, что действия британской стороны расцениваются как неприемлемыми, а высылку дипломатов Москва рассматривает как сознательную провокацию.

Он также добавил, что указанные действия Лондона «не имеют ничего общего с тем, что произошло в Солсбери».

Кроме того, в посольстве РФ считают «необоснованным и недальновидным» решение Великобритании о высылке российских дипломатов.

Как сообщал сайт «КП», выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Также, по ее словам, лондон приостановит все двусторонние контакты высокого уровня с Москвой.

Напомним, в понедельник Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Премьер отметила, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери и должна дать исчерпывающие объяснения по этому поводу.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Великобританией, если получит доступ к материалам расследования и образцам отравляющего вещества, собранным на месте происшествия.