Посол РФ предупредил Великобританию об ответных мерах на высылку российских дипломатов
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко предупредил Лондон об ответных мерах на высылку российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Яковенко подчеркнул, что действия британской стороны расцениваются как неприемлемыми, а высылку дипломатов Москва рассматривает как сознательную провокацию.
Он также добавил, что указанные действия Лондона «не имеют ничего общего с тем, что произошло в Солсбери».
Кроме того, в посольстве РФ считают «необоснованным и недальновидным» решение Великобритании о высылке российских дипломатов.
Как сообщал сайт «КП», выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Также, по ее словам, лондон приостановит все двусторонние контакты высокого уровня с Москвой.
Напомним, в понедельник Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Премьер отметила, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери и должна дать исчерпывающие объяснения по этому поводу.
В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Великобританией, если получит доступ к материалам расследования и образцам отравляющего вещества, собранным на месте происшествия.