Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным

СЕГОДНЯ 17:17 2018-03-14T17:17:48+03:00

Ответные действия Москвы будут значительны, их Великобритания «почувствует» на себе, заявил член Совфеда

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Высылка Британией 23 российских дипломатов в семидневный срок не останется без жесткого ответа России. Об этом заявил бывший посол РФ в Вашингтоне, а ныне первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Комментируя недружественный шаг британских властей, Кисляк назвал решение Лондона недальновидным, а действия британских чиновников «безответственными».

«Все это не может остаться без ответа российской стороны, по этой причине ответные действия Москвы будут значительны, их Великобритания «почувствует» на себе», - заявил член Совфеда.

14 марта Лондон устами премьер-министра Терезы Мэй объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов в недельный срок. Кроме того, туманным Альбионом будут приостановлены все контакты с Москвой, а приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить островное государство будет отозвано. Кроме того, британский премьер-министр выступила с резкой критикой в отношении руководителя российского внешнеполитического ведомства, обвинив Сергея Лаврова в некомпетентности.

Причиной всего вышеприведенного стали голословные обвинения, выдвинутые Великобританией в адрес России о якобы ее причастности к отравлению нервно-паралитическим газом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в Солсбери в начале марта.