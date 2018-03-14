2018-03-14T17:25:35+03:00
Утраты

"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга

Знаменитый физик скончался на 77-м году жизни
Алексей КАРЕЛИН
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Звезды "Теории большого взрыва" и Стивен Хокинг. Фото: Instagram/sanctionedjohnnygaleckiЗвезды "Теории большого взрыва" и Стивен Хокинг. Фото: Instagram/sanctionedjohnnygalecki
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Актеры популярного сериала «Теория большого взрыва» пишут в соцсетях соболезнования по поводу кончины знаменитого физика Стивена Хокинга. Джонни Галэки, играющий в сериале Леонарда, опубликовал фотографию с Хокингом. Кадр сделали на съемках одной из серий сериала.

«Покойтесь с миром, Стивен Хокинг. Нам будет не хватать не только вашего яркого ума, но и вашего чувства юмора», - написал под фото Галэки.

О любви ученого к шуткам написала и Кейли Куоко, играющая Пенни в сериале. Актриса отметила, что Хокинг и его работы часто становились темами для съемок в «Теории большого взрыва».

«Нам будет Вас не хватать, но мир благодарен за знания и мужество, которые вы оставили после себя. Благодарим вас за то, что вы вдохновляете всех», - пишет Куоко.

Как сообщал сайт kp.ru, прожил 76 лет, больше 50 из них ученый был парализован из-за болезни БАС. Специалисты давали Хокингу 2-3 года, а ученый прожил полвека и прославился на весь мир научными достижениями.

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