2018-03-14T17:18:05+03:00
Общество

Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%

Число тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, уменьшилось до 19%
Екатерина БОЛГОВА
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Доля позитивно оценивающих свой достаток россиян увеличилась до 81%Доля позитивно оценивающих свой достаток россиян увеличилась до 81%Фото: REUTERS
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что доля позитивно или средне оценивающих свое материальное положение жителей России увеличилась с 67% до 81% за последние 12 лет - с 2005 по 2017 год.

"Если говорить о тех, кто позитивно или средне оценивает свое материальное положение, то в 2005 году их было 67%, а сегодня 81%", - сказал Федоров на пресс-конференции в среду, 14 марта.

Он отметил, что "абсолютный максимум был достигнут в 2014 году и составил 86%".

Глава ВЦИОМ добавил, что число плохо оценивающих свое материальное положение уменьшилось. Доля таких людей в 2017 году составила 19%, тогда как в 2005 году их было 33%.

"Это не абсолютный минимум, абсолютный минимум был достигнут в 2014 году, тогда лишь 13% жаловались на свое материальное положение. Все объяснимо: два года кризиса, год экономической стагнации, тем не менее только 19%", - подчеркнул Федоров, передает ТАСС.

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