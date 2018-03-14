Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"

СЕГОДНЯ 17:26 2018-03-14T17:37:36+03:00

Евгения Медведева рассказала историю появления того самого видео с "тайным" шарфом с триколором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этой "находке" она узнала уже после Олимпиады [видео]

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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала историю появления того самого видео с "тайным" шарфом с триколором:

- Это же после Олимпиады все произошло. Нам было выдано два комплекта - один нейтральный, второй с триколором. Выяснилось все в аэропорту, когда я сдала багаж. Мне говорят - оторви шарф, посмотри. И я вижу - триколор, и говорю: "Алина, снимай!".

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" делится своими впечатлениями от Олимпиады 2018.