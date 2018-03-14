Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"

СЕГОДНЯ 17:26 2018-03-14T17:35:39+03:00

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Двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 Евгения Медведева сегодня, 14 марта, пришла в гости на Радио "Комсомольская правда". В прямом эфире она поведала о секретах своей подготовки к соревнованиям:

- За полгода до Олимпиады я перестала активничать в соцсетях. Для меня важно разделять светскую жизнь и спорт. Если светской жизни много, то она вытесняет спортивную. Сейчас я восстанавливаюсь после травмы. Во время подготовки к крупным стартам я закрываюсь в своей работе целиком. Для меня важно разделять все эти жизни. И главное - понимать, во имя чего это делается и зачем.

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" делится своими впечатлениями от Олимпиады 2018.