2018-03-14T17:43:38+03:00
Экономика

ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию

Февральская оценка повышена на 10 тысяч баррелей в сутки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕКОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕКФото: REUTERS
Изменить размер текста:

ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию, до 57,87 млн баррелей в сутки. Таким образом, февральская оценка повышена на 10 тысяч баррелей в сутки.

В ежемесячном отчете ОПЕК прогноз поставок нефти на текущий год из стран, не входящих в организацию, был повышен на 280 тысяч баррелей в сутки, до 59,53 млн баррелей в стуки. Это означает, что по сравнению с 2017 годом прогноз больше на 1,66 млн баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК увеличила оценку поставок нефти из России на 20 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с февральской оценкой. Прогноз составляет 11 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в первом квартале Россия будет добывать 11,08 млн баррелей в сутки, остальные кварталы - по 10,98 млн баррелей в сутки.

Драйверами роста поставок будут Канада, Бразилия, Великобритания, Казахстан, Гана и Конго, передает "Интерфакс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума
Матвиенко: Россия должна ответить очень жестко на высылку дипломатов из Великобритании
СМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительств
Генпрокуратура Украины потребует лишить Савченко неприкосновенности, задержать и арестовать
Захарова: Великобритания не направляла никаких приглашений Лаврову посетить Лондон
Стало известно, кого из дипломатического персонала РФ вышлют из Великобритании
Башар Асад пообещал бороться с терроризмом до последнего боевика
Ассанж: неудачная попытка Мэй выслать посла России - это проявление слабости
Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска
МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией
Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"
Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом
Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"
Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России
Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"
Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"
"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%
Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным
20 тысяч предложений в час: пользователи голосуют за названия нового российского оружия