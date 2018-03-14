СЕГОДНЯ 17:43 2018-03-14T17:43:38+03:00

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ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию, до 57,87 млн баррелей в сутки. Таким образом, февральская оценка повышена на 10 тысяч баррелей в сутки.

В ежемесячном отчете ОПЕК прогноз поставок нефти на текущий год из стран, не входящих в организацию, был повышен на 280 тысяч баррелей в сутки, до 59,53 млн баррелей в стуки. Это означает, что по сравнению с 2017 годом прогноз больше на 1,66 млн баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК увеличила оценку поставок нефти из России на 20 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с февральской оценкой. Прогноз составляет 11 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в первом квартале Россия будет добывать 11,08 млн баррелей в сутки, остальные кварталы - по 10,98 млн баррелей в сутки.

Драйверами роста поставок будут Канада, Бразилия, Великобритания, Казахстан, Гана и Конго, передает "Интерфакс".