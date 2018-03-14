2018-03-14T17:55:08+03:00
Спорт

Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"

Серебряный призер Олимпиады 2018 рассказала о причинах отсутствия на турнире
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию 2018.Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию 2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" поведала о причинах пропуска чемпионата мира по фигурному катанию 2018 года. Она по указанию врачей не будет выступать в Милане:

- По указанию врачей, т.к. все знали что у меня травма правой ноги. И по медицинским показаниям мне противопоказаны нагрузки в течение двух месяцев, - заявила фигуристка во время трансляции на сайте kp.ru.

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" делится своими впечатлениями от Олимпиады 2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума
Матвиенко: Россия должна ответить очень жестко на высылку дипломатов из Великобритании
СМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительств
Генпрокуратура Украины потребует лишить Савченко неприкосновенности, задержать и арестовать
Захарова: Великобритания не направляла никаких приглашений Лаврову посетить Лондон
Стало известно, кого из дипломатического персонала РФ вышлют из Великобритании
Башар Асад пообещал бороться с терроризмом до последнего боевика
Ассанж: неудачная попытка Мэй выслать посла России - это проявление слабости
Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска
МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией
Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом
Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"
ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию
Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России
Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"
Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"
"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%
Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным
20 тысяч предложений в час: пользователи голосуют за названия нового российского оружия