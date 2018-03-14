Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"

СЕГОДНЯ 17:55 2018-03-14T17:55:08+03:00

Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию 2018. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" поведала о причинах пропуска чемпионата мира по фигурному катанию 2018 года. Она по указанию врачей не будет выступать в Милане:

- По указанию врачей, т.к. все знали что у меня травма правой ноги. И по медицинским показаниям мне противопоказаны нагрузки в течение двух месяцев, - заявила фигуристка во время трансляции на сайте kp.ru.

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" делится своими впечатлениями от Олимпиады 2018.