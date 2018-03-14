Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом

СЕГОДНЯ 17:54 2018-03-14T17:54:12+03:00

Первая часть средств была полностью выделена к концу 2017 года

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Евросоюз выделит Турции обещанные 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом, сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня ЕК приступает к мобилизации второго транша в размере 3 млрд евро в рамках финансирования для беженцев в Турции после того, как первая часть была полностью выделена к концу 2017 года", - говорится в заявлении ЕК, опубликованном в среду, 14 марта.

Отмечается, что уже 14 марта Еврокомиссия приступит к мобилизации второго транша. Из указанной суммы в 3 млрд евро один млрд евро выделит Евросоюз, а два млрд евро — это взносы стран-членов.

«Комиссия предлагает продлить эту договоренность для продолжения успешной и эффективной работы фонда по реализации проектов, направленных на помощь беженцам в Турции», - сообщают в Еврокомиссии.

В настоящее время на территории Турции находятся около 3,5 млн беженцев из Сирии.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Еврокомиссии о запуске новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.