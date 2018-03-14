МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 18:01 2018-03-14T18:01:38+03:00

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Министерство иностранных дел Украины разработало предложения о выходе страны из органов СНГ, а также денонсации договора о дружбе с Россией. Каак сообщила народный депутат Украины Светлана Залищук, об этом объявил глава МИД Павел Климкин.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала Залищук на своей странице в Facebook в среду, 14 марта.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия официально называется «страной-агрессором». При этом ранее депутаты Верховной рады не поддержали предложение по разрыву Украиной дипломатических отношений с Россией.