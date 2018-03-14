2018-03-14T18:09:40+03:00
Политика

Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска

В результате происшествия пострадали три человека — два ребенка и женщина
Екатерина БОЛГОВА
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Боевики обстреляли христианский квартал ДамаскаБоевики обстреляли христианский квартал ДамаскаФото: REUTERS
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В среду, 14 марта, боевики обстреляли ракетами христианский квартал Кассаа в Дамаске. В результате происшествия пострадали три мирных жителя. Как сообщил источник в полиции города, обстрел произошел со стороны боевиков в Восточной Гуте.

"Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина",- передает РИА Новости сообщение источника.

Район Кассаа находится рядом со старым городом, менее чем в километре от линии фронта Восточной Гуты со стороны сирийского населенного пункта Джобар.

В течение двух месяцев боевики ежедневно обстреливают центр и спальные кварталы сирийской столицы. В результате действий террористов в Дамаске погибли около 20 мирных граждан и десятки получили ранения.

Ранее стало известно, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня за сутки.

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