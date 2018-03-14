Башар Асад пообещал бороться с терроризмом до последнего боевика

СЕГОДНЯ 18:15 2018-03-14T18:15:51+03:00

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Сирия будет бороться с терроризмом до последнего уничтоженного боевика, заявил президент страны Башар Асад.

"Наша борьба с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока мы не уничтожим последнего террориста. Мы продолжим противостоять планам Запада, которые ставят под угрозу единство и территориальную целостность нашей страны", - сказал Асад, передает агентство Reuters.

Он отметил, что западные страны будет продолжать развивать свой план по раздроблению стран Ближнего Востока.

"Вопреки большим успехам в борьбе с терроризмом, как в Сирии так и в Ираке, США, их союзники и подельники в регионе не отступятся от идеи ослабления и разделения стран региона посредством финансирования и политического прикрытия террористических группировок", — заявил Асад на встрече в Дамаске со спецпосланником премьер-министра Ирака Фалехом Аль-Файадом.

Он подчеркнул, что страны, которые готовы противостоять амбициям США, должны объединиться.