2018-03-14T18:15:58+03:00
В мире

Стало известно, кого из дипломатического персонала РФ вышлют из Великобритании

В королевстве решили избавиться от военных
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

По последним данным, на родину вернутся 6 военных, а также сотрудники среднего дипсостава. Кроме того, уже точно известно, что , что в королевстве останутся главный военный атташе, старший советник и посол РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Добавим, что всего в Великобритании работают 152 сотрудника из России, из них 7 — военные, 64 человека из дипсостава, 66 — из техсостава.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила, что 23 российских представителя идентифицированы как офицеры разведки. В связи с этим было принято решение выслать их на родину.

Глава британского правительства также пообещала предпринять дополнительные законодательные меры для защиты страны от шпионажа и враждебных действий.

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