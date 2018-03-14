Стало известно, кого из дипломатического персонала РФ вышлют из Великобритании

СЕГОДНЯ 18:15 2018-03-14T18:15:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

По последним данным, на родину вернутся 6 военных, а также сотрудники среднего дипсостава. Кроме того, уже точно известно, что , что в королевстве останутся главный военный атташе, старший советник и посол РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Добавим, что всего в Великобритании работают 152 сотрудника из России, из них 7 — военные, 64 человека из дипсостава, 66 — из техсостава.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила, что 23 российских представителя идентифицированы как офицеры разведки. В связи с этим было принято решение выслать их на родину.

Глава британского правительства также пообещала предпринять дополнительные законодательные меры для защиты страны от шпионажа и враждебных действий.