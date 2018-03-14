Захарова: Великобритания не направляла никаких приглашений Лаврову посетить Лондон

СЕГОДНЯ 18:34 2018-03-14T18:34:27+03:00

В российском МИД ответили на решение Терезы Мэй отозвать приглашение министру иностранных дел России посетить Великобританию

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Великобритания не сможет отозвать приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон, как ранее пригрозила премьер-министр страны Тереза Мэй. Об этом на пресс-брифинге 14 марта заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, дело в том, что такое приглашение, собственно, и не поступало российскому министру иностранных дел. «Главе МИД России Сергею Лаврову приглашение посетить Великобританию не поступало», - рассказала журналистам Захарова.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявила, что из-за отравления нервно-паралитическим газом экс-резидента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, Лондон приостанавливает контакты с Москвой на всех уровнях, высылает в семидневный срок 23 российских дипломата, а предложение главе российского МИД посетить островное государство необходимо считать отозванным.

Реакция на подобный недружественный шаг со стороны Лондона последовал из Москвы мгновенно. В Совете Федерации назвали решение британских политиков «безответственным», заявив, что власти туманного Альбиона «очень скоро пожалеют» о своем решении говорить с РФ не дипломатическим языком.