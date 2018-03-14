«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»

СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-14T18:53:44+03:00

Глава украинской компании отметил, что на грядущих переговорах с российской стороной будет обсуждаться выполнение решений Стокгольмского арбитража

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«Нафтогаз Украины» откажется разрывать контракты с российским «Газпромом» на поставку и транзит газа, о чем будет объявлено в ходе двусторонних переговоров компаний.

Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. Кроме того, мы послали «Газпрому» требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - цитирует Витренко пресс-служба украинской компании.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» на поставки российского газа Украине, а также транзит топлива по ее территории.

В руководстве российского холдинга решение обосновали необъективным вердиктом Стокгольмского арбитража по многолетней тяжбе двух компаний. Отмечается, что политически мотивированное постановление суда делает экономически нецелесообразным дальнейшее сотрудничество «Газпрома» с украинской стороной.