«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» откажется разрывать контракты с российским «Газпромом» на поставку и транзит газа, о чем будет объявлено в ходе двусторонних переговоров компаний.
Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. Кроме того, мы послали «Газпрому» требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - цитирует Витренко пресс-служба украинской компании.
Как сообщал сайт «КП», в начале марта «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» на поставки российского газа Украине, а также транзит топлива по ее территории.
В руководстве российского холдинга решение обосновали необъективным вердиктом Стокгольмского арбитража по многолетней тяжбе двух компаний. Отмечается, что политически мотивированное постановление суда делает экономически нецелесообразным дальнейшее сотрудничество «Газпрома» с украинской стороной.
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