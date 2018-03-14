2018-03-14T19:34:28+03:00
В мире

МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация

В ведомстве «неприемлемыми и недостойными» целый ряд враждебных мер против Москвы, анонсированных Лондоном
Денис СУХОВ
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МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокацияМИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД РФ назвали грубой провокацией антироссийские заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй касательно инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов», - подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что Лондон не стал дожидаться завершения расследования инцидента, а также отказался от сотрудничества с российской стороной в установленных международных форматах. Вместо этого британское правительство выбрало путь дальнейшей конфронтации с Москвой.

«Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», - добавили в МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что российские ответные меры на недружественные шаги Великобритании «не заставят себя ждать».

Напомним, согласно заявлениям Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Утверждается, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

В этой связи власти Великобритании ожидали от Москвы исчерпывающих объяснений по поводу инцидента, однако не предоставили России материалы дела и собранные образцы отравляющего вещества.

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