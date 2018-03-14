СЕГОДНЯ 19:48 2018-03-14T19:48:34+03:00

Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вместе с тем ведомство отказалось от идеи запрета на ввоз белорусской молочной продукции

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Россельхознадзор рассматривает возможность запрета на ввоз томатов из Белоруссии из-за резкого увеличения объемов реэкспорта санкционной продукции из это страны. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели, сообщила представитель службы Юлия Мелано.

«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции, в частности томатов, с ее территории», - заявила Мелано.

Она также добавила, что Россельхознадзор не будет вводить запрет на ввоз белорусского молочного сырья. Вместо этого, на предприятия республики проинспектируют эксперты службы.

«На будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм», - добавила представитель Россельхозназора.

При этом ведомство никак не комментирует изменение позиции по поводу молочной продукции из Белоруссии.