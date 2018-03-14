НАТО призвало РФ раскрыть данные о веществе «Новичок», которым предположительно отравлен Скрипаль

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-14T20:19:18+03:00

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Совет НАТО призвал РФ ответить на запросы Лондона и раскрыть информацию о нервно паралитическом веществе «Новичок», предположительно примененном против экс-полковника Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Об этом говорится в открытом заявлении альянса, принятом по итогам консультаций в штаб-квартире НАТО по запросу Лондона. Любопытно, что имя Скрипаля вообще не упоминается в документе, а сам инцидент в Солсбери фактически представляется как неизбирательная химическая атака на британских граждан.

«Великобритания подтвердила использование военного отравляющего вещества, разработанного Россией и проинформировала союзников, что очень вероятно, Россия несет ответственность (за инцидент). Великобритания также подтвердила, что это была ненаправленное нападение, нацеленное против Соединенного Королевства, которое поставило под угрозу жизни гражданских лиц», - гласит текст заявления.

Отмечается, что участники заседания солидарны с королевством, а также выразили озабоченность в связи с «первым случаем боевого применения нервно-паралитического газа на территории альянса, с момента основания НАТО».

«Страны НАТО призывают Россию ответить на все вопросы Лондона, и, в том числе, раскрыть все детали программы по разработке нервно-паралитического газа «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», - заявили члены альянса.

Как сообщал сайт «КП», 5 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Также пострадал сотрудник полиции, первый прибывший на место происшествия.

По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», якобы произведенного в России, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Ранее британский премьер Тереза Мэй анонсировала целый ряд антироссийских действий, включая высылку 23 дипломатов и заморозку двусторонних контактов. При этом Лондон отказался от совместного с РФ расследования происшествия в Солсбери в рамках международных соглашений.