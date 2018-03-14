Путин поблагодарил крымчан за настоящую, а не показную демократию

СЕГОДНЯ 20:46 2018-03-14T20:48:24+03:00

Президент РФ прибыл на митинг-концерт в Севастополе, приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с Россией

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт в Севастополе, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Глава государства приплыл на катере к Графской пристани с причала Константиновской батареи.

Российский лидер поприветствовал участников митинга, которых, по данным полиции, собралось до 40 тысяч. Президент подчеркнул, что принимая четыре года назад решение о присоединении к РФ, крымчане продемонстрировали «настоящую, а не показную демократию».

Путин поздравил севастопольцев и жителей Крыма с возвращением в «родную гавань», отметив, что в ходе референдума была восстановлена не только историческая справедливость, но и законность.

«Крым незаконно даже по советским меркам был отторгнут от РСФСР...Благодаря вашему решению Крым и Севастополь вернулись в дом нашей матушки России», - добавил президент, пообещав продолжать дальнейшее восстановление Севастополя и Крыма.

Как сообщал сайт «КП», ранее Владимир Путин посетил строящийся Крымский мост через керченский пролив и новый комплекс аэропорта в Симферополе.

Напомним, полуостров вновь стал частью России по итогам всенародного референдума 16 марта 2014 года. Тогда воссоединения с РФ поддержали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.