Захарова: Москва получила список дипломатов, высылаемых из Великобритании

СЕГОДНЯ 21:31 2018-03-14T21:31:40+03:00

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Лондон передал Москве список 23 российских дипломатов, высылаемых из Великобритании из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня список передали российской стороне, он у нас есть. Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании», - рассказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам дипломата, Москва уже прорабатывает адекватные ответные меры на действия Лондона, в ближайшее время информация о них будет опубликована и доведена до сведения британской стороны.

Напомним, по данным британской стороны, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. В понедельник в Лондоне заявили о «весьма вероятной» причастности Москвы к инциденту и потребовали в течение суток предоставить объяснения по поводу происшествия, хотя соответствующее расследование еще не завершено.

Выступая в среду в парламенте, премьер Великобритании Тереза Мэй анонсировала целый ряд враждебных действий против России, включая высылку 23 дипломатов и заморозку двусторонних контактов.

В МИД РФ действия Великобритании охарактеризовали как «беспрецедентно грубую провокацию» и пообещали незамедлительные ответные меры.