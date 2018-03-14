2018-03-14T22:59:49+03:00
Экономика

Центробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке Траст

Регулятор утвердил планы по санации кредитных организаций для обеспечения их бесперебойной деятельности
Денис СУХОВ
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Центробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке ТрастЦентробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке ТрастФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк передал функции временной администрации Рост-банка и банка «Траст» Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом ЦБ намерен обеспечить бесперебойную деятельность указанных банков «по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств». Кроме того, регулятор утвердил планы участия этих кредитных организаций в мерах по предупреждению банкротства.

Напомним, временная администрация была введена в Рост-банке и банке «Траст» в 2014 году, тогда ее функции возложили на Агентство страхования вкладов. Сейчас их санация продолжится через ФКСБ по механизму, впервые опробованному при оздоровлении банка ФК «Открытие» в августе прошлого года.

Позже по той же схеме было начато оздоровление Бинбанка, Промсвязьбанка и банка «Советский». Во временную администрацию санируемых кредитных организаций входят представители Центробанка и управляющей компании ФКСБ, а контрольные пакеты акций передаются в собственность ЦБ.

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