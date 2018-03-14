Заседание СБ ООН по делу Скрипаля: США и Франция заявили о солидарности с Лондоном
На экстренно созванном Великобританией заседании Совета Безопасности ООН постпред Соединенного Королевства Джулиан Брейтуэйт заявил, что Россия имеет непосредственное отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Он обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и Статьи 2 Устава ООН.
«Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН – основания международного законного порядка», - приводит его слова Интерфакс.
Американский постпред Никки Хейли поддержала британского коллегу, заявив, что «Соединенные Штаты полностью солидарны с Великобританией в вопросе химатаки в Солсбери».
«США верит, что Россия виновна в атаке на двух людей в Великобритании с использованием химического оружия», - подчеркнула Хейли.
О солидарности Парижа с Лондоном также заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.
Заседание проходит в закрытом режиме.
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