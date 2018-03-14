Постпред России при ООН: Мы не позволим разговаривать с собой на языке ультиматумов

14 Март 23:59 2018-03-15T00:11:06+03:00

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Выступая на экстренно созванном по инициативе Великобритании заседании Совета Безопасности ООН, постпред России при Всемирной организации Василий Небензя резко ответил на обвинения Лондона в том, что Москва якобы причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим», - сказал он.

Василий Небензя отметил, что Лондон, выдвигая условия Москве, «в ультимативной форме потребовал в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной». Однако когда Россия предложила Великобритании вместе расследовать покушение на Скрипаля и запросила образцы примененного вещества, британская сторона отказала.

«То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия не станет отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам следствия по делу об отравлении Скрипаля и его дочери.

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