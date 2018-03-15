Жену нобелевского лауреата нашли мертвой на свалке в СЩА, сам ученый в больнице

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-15T00:50:32+03:00

Пожилых супругов Нэгиси объявили пропавшими без вести в понедельник, когда они выехали из своего дома в Индиане

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Странная история произошла в США с японским ученым-химиком, лауреатом Нобелевской премии Эйити Нэгиси: его жену нашли мертвой на свалке, а сам он госпитализирован в плачевном состоянии. Об этом сообщает телеканал WREX-TV.

Пожилых супругов разыскивали с понедельника, когда встревоженные родственники позвонили в полицию и сообщили, что профессор с женой выехали на своей машине из их дома в штате Индиана и бесследно исчезли.

Во вторник 82-летнего Эйити Нэгиси обнаружили на шоссе около населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс и немедленно доставили в больницу. А вскоре после этого нашли и тело Сумиры Нэгиси (ей 80 лет). Причины её смерти пока не установлены, но полиция говорит, что там нет ничего криминального: следов насилия не обнаружено.

По предварительной версии, чета Нэгиси заблудилась по дороге в аэропорт. Ученый оставил супругу в машине, а сам отправился за помощью. Обеспокоенная его долгим отсутствием, Сумира вышла на поиски мужа.

Японский химик живет в США более 50 лет, преподавал в Университете Пердью. Нобелевскую премию Эйити Нэгиси получил в 2010 году.