Русские морозов не боятся: Посольство РФ в Британии оценило градус отношений между странами

СЕГОДНЯ 01:44 2018-03-15T01:59:03+03:00

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Сотрудники посольства России в Великобритании иронично прокомментировали новость о том, что Лондон решил в качестве «наказания» за инцидент в Солсбери выслать из Соединенного Королевства 23 российских дипломата.

«Температура российско-британских отношений упала до –23°C, но холодов мы не боимся», - такая запись появилась на официальной странице российской дипломатической миссии в Twitter.

Посольство России в Великобритании оценило градус нынешних отношений двух странФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предъявила ультиматум: или Москва в течение суток предоставит «исчерпывающие объяснения» инцидента в Солсбери, или последуют санкции. Россия на ультиматум отвечать не стала, и на следующий же день Лондон «принял меры».

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Список санкций был оглашен сегодня в британском парламенте. Среди них высылка 23 российских дипломатов и заморозка российских госактивов, которые покажутся британскому правительству подозрительными. А также приостановка контактов на высоком уровне и ужесточение проверок россиян при получении британских виз (подробности).

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