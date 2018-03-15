Премьер Словакии решил уйти в отставку из-за громкого убийства журналиста

СЕГОДНЯ 06:18 2018-03-15T06:40:36+03:00

У возглавляемой Робертом Фицо партии уже есть два кандидата на его место

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Премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что он готов уйти в отставку из-за политического кризиса, разразившегося в стране после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

«Я сообщил президенту республики (Андрею Киске) о готовности уйти в отставку. Если президент примет ее, я готов уйти завтра», - приводят словацкие СМИ заявление главы правительства.

Ожидается, что Фицо покинет свой пост уже в четверг, 15 марта, если Киска согласится на три условия пока еще действующего премьера: во-первых, при формировании нового кабмина уважать результаты позапрошлогодних выборов, во-вторых, сохранить нынешнее распределение сил в парламенте, и в-третьих – его преемником должен стать представитель партии «Направление – социальная демократия», которую сам же Фицо и возглавляет.

По данным братиславской газеты «Правда», НСД рассматривает две кандидатуры на пост главы правительства – вице-премьера Петера Пеллегрини и министра финансов Петера Кажимира.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, известного в Словакии журналиста Яна Куциака и его невесту застрелили в конце февраля в их квартире. Куциак писал о коррупции и связях высокопоставленных чиновников страны с мафией, проводил собственные расследования. По версии полиции, мотивом для его убийства стала именно профессиональная деятельность молодого человека.