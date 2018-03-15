Посольство РФ призвало США не отвлекать внимание от Сирии делом Скрипаля
Посольство России в Вашингтоне призвало США не отвлекать внимание от Сирии делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также дипведомство посоветовало Вашингтону отказаться от безответственных заявлений и планов.
"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что недавно российское посольство предостерегало США "от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску".
В комментарии также упоминаются угрозы постпреда США при ООН Никки Хейли нанести такие удары.
"Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон", - заявляет посольство, передает ТАСС.