Посольство РФ призвало США не отвлекать внимание от Сирии делом Скрипаля

СЕГОДНЯ 07:43 2018-03-15T07:43:58+03:00

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Посольство России в Вашингтоне призвало США не отвлекать внимание от Сирии делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также дипведомство посоветовало Вашингтону отказаться от безответственных заявлений и планов.

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что недавно российское посольство предостерегало США "от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску".

В комментарии также упоминаются угрозы постпреда США при ООН Никки Хейли нанести такие удары.

"Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон", - заявляет посольство, передает ТАСС.