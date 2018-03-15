2018-03-15T08:12:46+03:00
Общество

Глава Ростуризма отметил рост туристов из США в России

Число американских туристов за девять месяцев 2017 года увеличилось на четверть
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Ростуризма Олег СафоновГлава Ростуризма Олег СафоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил о росте потока американских туристов в Россию.

«У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов», - сообщил Сафонов

Он отметил, что количество туристов из США в России увеличилось за девять месяцев 2017 года на четверть.

«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — сказал он.

Руководитель федерального агентства подчеркнул, что росту потока туристов и увеличению интереса способствует антироссийская пропаганда в западных странах.

«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — пояснил Сафонов, пишут «Известия».

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