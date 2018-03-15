Глава Ростуризма отметил рост туристов из США в России
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил о росте потока американских туристов в Россию.
«У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов», - сообщил Сафонов
Он отметил, что количество туристов из США в России увеличилось за девять месяцев 2017 года на четверть.
«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — сказал он.
Руководитель федерального агентства подчеркнул, что росту потока туристов и увеличению интереса способствует антироссийская пропаганда в западных странах.
«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — пояснил Сафонов, пишут «Известия».