Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах

СЕГОДНЯ 10:34 2018-03-15T10:59:52+03:00

По словам кандидата в президенты России от ЛДПР, российский политик должен быть готов к «жестким правилам»

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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с другим кандидатом на эту должность Ксенией Собчак, произошедший накануне во время телевизионных дебатов. По его словам, политик в России должен быть готов к «жестким правилам».

«Если русский политик не готов к жёстким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», — сообщается в Telegram-канале Жириновского.

Напомним, ранее Ксения Собчак заплакала во время президентских дебатов на телеканале «Россия 1». Она в очередной раз поругалась с Жириновским, заявив о том, что ее постоянно перебивают и обзывают. После чего на ее глазах навернулись слезы. Доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина Максим Шевченко назвал Собчак «гламурной актрисой».