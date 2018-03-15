Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с другим кандидатом на эту должность Ксенией Собчак, произошедший накануне во время телевизионных дебатов. По его словам, политик в России должен быть готов к «жестким правилам».
«Если русский политик не готов к жёстким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», — сообщается в Telegram-канале Жириновского.
Напомним, ранее Ксения Собчак заплакала во время президентских дебатов на телеканале «Россия 1». Она в очередной раз поругалась с Жириновским, заявив о том, что ее постоянно перебивают и обзывают. После чего на ее глазах навернулись слезы. Доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина Максим Шевченко назвал Собчак «гламурной актрисой».
Собчак расплакалась на прямом эфире на предвыборных дебатах.На программе у Владимира Соловьева Ксения Анатольевна поругалась с Жириновским и Шевченко, а потом заплакала. За что Максим Шевченко назвал ее "гламурной актрисой"