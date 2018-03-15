2018-03-15T10:48:41+03:00
Авто

Расширен список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Список состоит из 1126 машин стоимостью от 3 млн рублей
Алексей КАРЕЛИН
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Минпромторг увеличил список "роскошных" автомобилей с 909 пунктов до 1126.Минпромторг увеличил список "роскошных" автомобилей с 909 пунктов до 1126.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Минпромторг добавил в список облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей новые позиции. С 909 пунктов перечень вырос до 1126. Появились Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5 Lexus LC500 и другие модели стоимостью выше 3 млн рублей.

Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса, автомобилям стоимостью от 3 до 5 млн рублей назначается коэффициент 1,1–1,5; от 5 до 10 млн рублей - 2; свыше 10 млн рублей — 3. Каждая комплектация модели рассматривается отдельно.

В 2017 году цены на некоторые модели поднялись, что позволило присвоить им более высокий коэффициент. Например, у кроссоверов Audi Q7 quattro, BMW X6 в версии xDrive40d и итальянского Maserati Levante коээфициенты изменились с 1,1 на 2. Некоторые модели, наоборот, получили пониженный коэффициент: хетчбэк Porsche Panamera, кроссовер BMW X6 в комплектации xDrive30d Luxury и седан Audi S6 Avant quattro, пишут «Известия».

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