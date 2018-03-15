В Крыму прокомментировали недовольство Госдепа США визитом Путина на полуостров
В Крыму сочли недавние нелицеприятные высказывания о рабочей поездке президента России Владимира Путина на российский полуостров 14 марта — «отрывом от реальности» и «актом агрессивной риторики».
Парламентарий крымского Госсовета Владислав Ганжара, комментируя выпад Госдепа, посоветовал его представителям заниматься делом, а не указывать другим странам, как им строить свою внутреннюю политику, пишет RT.
«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — заявил Ганжара, отметив, что референдум о воссоединении Крыма и России в 2014 году прошел по доброй воле крымчан.
Сразу после визита Путина в Крым, 14 марта, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в очередной раз заявила, что «Крым — территория Украины», а визит туда президента России «недопустим без разрешения украинских властей».
14 марта Владимир Путин посетил Крым с рабочей поездкой. Проинспектировал строительство нового аэропорта в Симферополе и побывал на митинге в Севастополе.