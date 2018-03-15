2018-03-15T11:01:23+03:00
В мире

В Крыму прокомментировали недовольство Госдепа США визитом Путина на полуостров

В Госсовете республики посоветовали американскому внешнеполитическому ведомству не совать свой нос в чужие дела
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В среду 14 марта Владимир Путин посетил митинг в центре Севастополя.В среду 14 марта Владимир Путин посетил митинг в центре Севастополя.Фото: REUTERS
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В Крыму сочли недавние нелицеприятные высказывания о рабочей поездке президента России Владимира Путина на российский полуостров 14 марта — «отрывом от реальности» и «актом агрессивной риторики».

Парламентарий крымского Госсовета Владислав Ганжара, комментируя выпад Госдепа, посоветовал его представителям заниматься делом, а не указывать другим странам, как им строить свою внутреннюю политику, пишет RT.

«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — заявил Ганжара, отметив, что референдум о воссоединении Крыма и России в 2014 году прошел по доброй воле крымчан.

Сразу после визита Путина в Крым, 14 марта, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в очередной раз заявила, что «Крым — территория Украины», а визит туда президента России «недопустим без разрешения украинских властей».

14 марта Владимир Путин посетил Крым с рабочей поездкой. Проинспектировал строительство нового аэропорта в Симферополе и побывал на митинге в Севастополе.

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