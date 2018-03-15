ЦБ впишет вкладчиков российских банков в блокчейн

СЕГОДНЯ 11:03 2018-03-15T11:03:18+03:00

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В 2019 году Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерены создать единый реестр вкладчиков на основе блокчейна. Аналогов такому реестру депозитов в мире пока нет. Его необходимость банкиры объясняют борьбой с недобросовестными собственниками кредитных организаций, которые порой удаляют базы клиентов при отзыве у банка лицензии.

Данные единого реестра будут храниться на сервере ЦБ. Каждый блок будет содержать в себе персональные данные клиента, сумму вклада и название банка, куда внесены деньги. При пополнении банковского счета или снятии денег изменения впишут в новый блок.

В АСВ уверены, что данные из блоков блокчейна удалить невозможно. Кроме того, банкиры считают, что единый блокчейн-реестр повысит желание населения оставлять деньги в банке, так как клиенты будут уверены в надежном хранении данных. На начало 2018 года объем рынка вкладов ЦБ отменил в 26 трлн рублей, пишут «Известия».